Festival de Coachella : musique, art et fashion en plein désert du Colorado

Le Coachella Valley Music and Arts Festival était au départ le rendez-vous californien des artistes indés, mais avec les années, il s'est ouvert à un maximum de genres musicaux : du rock au hip-hop en passant par la dance.

Parmi les autres grandes têtes d’affiche de l’édition 2015, on note Tame Impala, Steely Dan, Belle and Sebastian, Hozier, Florence and the Machine, David Guetta et Stromae.

Indio, situé dans le désert du Colorado en Californie, accueillera une première batterie de visiteurs du 10 au 12 avril, puis les mêmes artistes, 150 au total, reviendront le second week-end du 17 au 19 avril.

Les nombreuses personnes qui n’auront pas la chance de ce rendre au premier grand festival de l’année (les artistes se produiront à guichets fermés) pourront tout de même suivre les concerts en streaming live sur la chaîne YouTube de l’événement

Festoche huppé

Même en plein désert, les milliers de festivaliers stylés qui feront le déplacement auront accès à un réseau Wi-Fi gratuit dans les bars et aux nombreuses zones VIP du festival, une application mobile dernier cri les aidera à planifier leurs concerts et leurs déplacements en navette ou à pied.

Oubliez les kébabs et les hot-dogs, les mélomanes gastronomes pourront se restaurer au Dinner in the Rose Garden, et déguster un menu complet pour 225$ par personne. Les adeptes de camping chic pourront par ailleurs réserver des "tentes safari" entièrement meublées pour deux convives pour la bagatelle de 7.000$.

Voir et être vu

La mode a toujours été un élément clé de Coachella, à tel point que cette année une ligne de vêtements a été spécialement créée pour l’occasion. La collection H&M Loves Coachella comprend des tops, shorts, pantalons et autres chaussures hippie chic. Ces pièces seront vendues dans un pop-up store du festival mais aussi dans les magasins H&M et sur le site internet de la chaîne.

Au cours des deux prochaines semaines, Instagram devrait regorger de photos du célèbre festival, en revanche, les adeptes des selfies devront laisser leurs cannes télescopiques à la maison sous peine de se les faire confisquer. En effet, comme bon nombre d’institutions et de musées, Coachella a décidé d’interdire les "selfie sticks" décrits comme "narsisstics" par les organisateurs, que l’on peut traduire par des "cannes narcissiques".

De mystérieuses installations artistiques

Comme chaque année, les festivaliers découvriront des sculptures grand format ainsi que des installations insolites sur le terrain de Coachella. Une liste d’artistes a déjà été divulguée sur l’affiche du festival, mais les organisateurs ont décidé de ne pas en dire plus pour laisser planer le mystère. En revanche, un participant au forum du festival a compilé un liste d’images d’œuvres des artistes mentionnés pour donner une idée de ce à quoi les festivaliers peuvent s’attendre à découvrir.

Vous pouvez suivre l’actu de ce festival via Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram et YouTube.

www.coachella.com