Hockey féminin : l'équipe de France en stage à Caen

Avant d'attaquer le championnat du monde de hockey-sur-glace à Rouen (du 12 au 18 avril), l'équipe de France féminine peaufine les derniers réglages de sa préparation à la patinoire de Caen. La moitié de l'équipe évoluant dans des championnats étrangers (en Suède, en Slovaquie ou au Canada), les filles sont arrivées à Caen au compte goutte samedi 4 avril.

Les choses sérieuses ont rapidement débuté avec le premier entraînement collectif dès le soir même. "On a choisi la patinoire de Caen pour la proximité avec Rouen et c'est une structure que l'on connaît bien, confie le manager de l'équipe Emmanuel Colliot. Jeudi soir, on affronte la Norvège en match de préparation à Rouen et la compétition commence dimanche prochain."

La France sera dans le groupe A avec la Norvège, la République Tchèque, la Lettonie, le Danemark et l'Autriche. "Mise à part la République Tchèque qui fait figure de grand favori, la poule est très ouverte. Sur les deux dernières années, on a rencontré toutes ces équipes. On a gagné et perdu contre chacune d'entre elles donc tout est possible."

Les prochains entraînements ouverts au public: