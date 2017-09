Pour l'Open de tennis de Rouen, suivez le guide !

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, la 4e édition de l'Open de Rouen BNP Paribas se déroulera au Kindarena (Seine-Maritime) avec une affiche digne des plus grands tournois.

D'année en année, l'Open de Rouen prend de l'ampleur et depuis qu'il a investit le Kindarena, les joueurs professionnels défilent devant le public rouennais. À partir du vendredi 15 septembre 2017, les têtes de série vont s'affronter pour succéder à Édouard Roger-Vasselin et Manon Arcangioli.

Dans le premier match de 8e de finale, à partir de 16h, Mathieu Rodrigues, ex n°211 à l'ATP, affrontera Louis Chaix, le Rouennais de 22 ans, actuellement 934e ATP bénéficiant d'une Wild Card.

Un programme chargé

Ensuite, vers 18h, le premier quart de finale opposera Paul-Henri Mathieu, (211 ATP), à un autre normand, Jules Marie , champion de Normandie en titre et finaliste de l'Open en 2015 et 2016. Jules Marie a déjà accroché à son tableau de chasse Pablo Andujar (32e en 2015), Tommy Robredo (ex n°5) et Benoit Paire (37e ATP). Vers 20h, l'autre quart de finale opposera le vainqueur des 8e à Nicolas Almagro, 91 ATP.

Le samedi sera le jour des demi-finales. À partir de 12h, la première demi dames opposera Anastasiya Vasylyeva, n° 365 WTA, à la tenante du titre Manon Arcangioli, n°387 WTA. Puis vers 14h, Mathilde Johansson , ex 59 WTA, tentera de se qualifier face à Salma Djoubri.

Un dimanche de finales

Vers 16h, les hommes prendront place sur le terrain avec la première demi Hommes: Benoît Paire affrontera le vainqueur du quart de finale de 20h (Almagro, Chaix ou Rodrigues). Puis à 18h, la dernière demi verra s'affronter Gilles Müller et le vainqueur du quart de finale de 18h (Mathieu ou Marie).

Le dimanche sera le jour des finales avec un programme chargé ! Dès 12h, la finale de tennis adapté dames suivi de la finale tennis adapté hommes vers 13h. À partir de 14h, la finale hommes prendra place sur le court rouennais avant de laisser la place à la finale dames.

Pratique: L'Open de Rouen Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 septembre. Billetterie : https://www.openrouen.fr/billetterie/