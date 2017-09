Calvados : le jeune voleur agit par vengeance

Le 07 septembre 2017 à 14:35 Par : Joëlle Briant

À Caen (Calvados), au mois d'août 2016, un homme ne retrouve plus sa carte bancaire. Et pour cause, celle-ci a été subtilisée. Retraits et achats vont être effectués jusqu'à mi-septembre. Suite à une enquête, un jeune homme s'est vu jugé pour ces faits le mardi 5 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.