D'après une chaîne de magasins aux Etats-Unis, le camembert vient de ... Montpellier!

Le Camembert à Montpellier, le Bleu à Marseille/Toulon ou encore le P'tit Basque à Nantes, cette chaîne américaine a tout faux! Sa carte des fromages en France est complètement à côté de la plaque, et cela n'a pas échappé aux Français expatriés aux Etats-Unis.

Whole Foods est plutôt bien approvisionné:

Mais par contre, la carte de France à côté du rayon est complètement à la ramasse, constatez par vous-même!

Hey @WholeFoods Ok you like French ???? but don't you need a map ? Maybe you should ask Alexa ? cc @amazon pic.twitter.com/wYqpWFm8iX