Triathlon (D2). Dernière manche pour le Caen Triathlon

Dimanche 10 septembre prochain, l'équipe masculine du Caen Triathlon disputera sa dernière manche du championnat de 2e division à Évreux (27).

Dimanche 10 septembre 2017 à Evreux (27), le Caen Triathlon jouera son maintien en D2 lors de la dernière manche du championnat. Après quelques passages à vide cette saison, au vue de nombreuses blessures, les triathlètes de Caen devront figurer parmi les 13 premières équipes sur les 16 engagées pour assurer leur maintien. "C'est un enjeu assez important. J'ai été blessé pas mal de temps cette année donc je n'ai pas pu participé à toutes les manches mais il faudra mettre toutes les forces en présence le 10 septembre", souligne Loïc Letellier, l'un des membres de l'équipe.

Penser collectif

Et pour tenter de se maintenir, tout est question de points. Loïc Letellier, Ludovic Lemaréchal-Régnier, Mikaël Richomme, Martin Laurent, et Pierre Ledanois devront assurer un classement homogène après avoir parcouru ce triathlon aux airs d'un sprint court. Les cinq caennais devront probablement parcourir 2,5 km de natation, accompagnés de 20 km de vélo puis 5 km de course à pied. " Il faudra arriver dans un état de forme correct pour espérer obtenir quelque chose le jour J. Cela ne repose pas que sur une ou deux personnes. Il ne faut pas qu'un seul de nous prenne des risques mais plutôt penser à l'aspect collectif", conclut Loïc Letellier.

