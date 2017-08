Calvados : elle vole alcool et bijoux pour, dit-elle, nourrir ses enfants

Dans l'après-midi du samedi 27 mai 2017, une jeune femme effectue quelques courses dans un magasin de Caen (Calvados) mais elle "omet" de passer par la caisse. Elle a été jugée le mercredi 9 août 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 9 août 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé une Marocaine âgée de 22 ans pour vols avec dégradations, ceci dans le magasin de l'agglomération le samedi 27 mai 2017 à 14h30. Elle ne s'est pas présentée à l'audience.

"Pour nourrir mes enfants"

Les agents de sécurité interpellent la jeune femme en possession de nourriture, d'alcool et de bijoux pour une valeur de plus de 160 euros, qu'elle n'a pas réglés. Elle leur explique qu'elle a fait ça pour nourrir ses enfants. À ce sujet la procureure émet quelques doutes quant aux vols d'alcool et de bijoux et requiert 2 mois de prison avec sursis ainsi que le remboursement de la valeur totale des produits dérobés, comme le sollicite le magasin qui s'est porté partie civile.

Au final, la prévenue écope bien de 2 mois de prison avec sursis mais de seulement 70,25 euros de préjudice matériel correspondant aux produits dégradés, les autres ayant été restitués en bon état.

