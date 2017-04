Calvados : délit de fuite après avoir percuté une voiture

En début d'après-midi, le vendredi 1er janvier 2016, à Plumetot, au nord de Caen (Calvados) un automobiliste roulant à grande vitesse percute un véhicule à l'arrêt et décide de poursuivre sa route. C'est sur son lieu de travail que le chauffard finit par être interpellé en octobre 2016. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé le mercredi 26 avril 2017.

Un trentenaire a été jugé en son absence le mercredi 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vitesse excessive, défaut d'assurance et délit de fuite, ceci à 14h le vendredi 1er janvier 2016 à Plumetot au nord de l'agglomération.

Il percute une voiture et repart

Une voiture est arrêtée à l'abord d'un rond-point pour céder la priorité, c'est à ce moment qu'un véhicule lancé à grande vitesse, n'ayant sans doute pas le temps nécessaire pour freiner le percute à l'arrière. Le conducteur sort alors et se dirige vers l'automobiliste afin de dresser un constat, mais ce dernier en décide autrement, car il redémarre et disparaît. Le chauffard ne sera retrouvé que bien des mois plus tard.

Il reconnaît les faits en en donnant une version légèrement différente. "Après le choc, le conducteur s'est arrêté sur le côté et moi derrière. J'ai constaté que sa voiture ne présentait aucun dégât, alors je suis reparti. Je n'aurais sans doute pas dû, je le reconnais."

Victimes choquées

Le couple, choqué, s'est constitué partie civile. Le conducteur a depuis peur de prendre le volant et son épouse ressent de l'insécurité en voiture. Ils sollicitent 1 000 euros de préjudice moral chacun ainsi que 500 euros de préjudice matériel.

Mais l'avocat de la défense estime qu'il faut rejeter la demande de préjudice matériel car il y a exagération. Quant aux doléances concernant le préjudice moral elles doivent être déclarées irrecevables. La femme n'étant que passagère et l'homme n'ayant versé aucune pièce justificative au dossier.

La procureure quant à elle requiert 3 mois de prison ferme et 500 euros d'amende, ceci au vu du casier judiciaire chargé du prévenu, sorti d'incarcération peu de temps avant.

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 3 mai 2017.

