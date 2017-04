Fête du printemps des commerçants de Bayeux

Pour sa 5e édition de la Fête du printemps, l'association Bayeux Shopping (Calvados) a décidé d'allier animations et marché du terroir. Une cinquantaine de commerçants ont répondu présents pour cette grande journée du samedi 29 avril 2017.

Deux nouveautés pour l'édition 2017 de la Fête du printemps, qui se tient samedi 29 avril 2017, lancée par l'association des commerçants Bayeux Shopping (Calvados): un marché du terroir et une animation en centre-ville toute la journée.

Un jeu géant

Pour lancer la saison, la Fête du printemps lance un grand jeu de questions-réponses: toute la journée, de 10 à 19 heures, une animatrice et sa mascotte déambuleront dans les rues du centre de Bayeux pour faire gagner des bons d'achat d'une valeur de 20€ valables dans la cinquantaine de boutiques partenaires de l'événement. Des questions ludiques pour que tout un chacun puisse y participer. La cinquantaine de boutiques partenaires mise sur la variété: "on passe du prêt-à-porter féminin et masculin aux chaussures, en passant par la maroquinerie, la vaisselle, les opticiens aussi ont joué le jeu, précise Bayeux Shopping. Les commerçants ont bien suivi".

Un marché du terroir

Autre nouveauté pour créer de la proximité au coeur de la ville, un marché du terroir s'installera square de L'Islet à proximité du centre. Huit artisans vous feront partager leur passion et leur savoir-faire gourmand!

Marie Gorréguès coprésidente de Bayeux Shopping au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Pratique. Samedi 29 avril dans le centre ville de Bayeux de 10 à 19 heures. Marché du terroir, square de L'Islet. Gratuit. Plus d'informations sur le site internet www.bayeux-shopping.fr