Orne : les gros chantiers du diocèse de Séez

Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez (Orne), a reçu ce mercredi 18 janvier 2017, la presse départementale. L'occasion de faire le point avec lui sur les gros chantiers de son diocèse.

Mission nationale

Outre la gestion de son diocèse, Monseigneur Habert est désormais en charge, au niveau de la Conférence des Évêques de France, des questions liées au monde rural, et notamment agricole.

Il poursuit aussi son autre mission de réflexion sur les églises et leur affectation dans le cadre liturgique, mais également du fait de la diminution du nombre des prêtres, sur leur affection culturelle et sur la sauvegarde de ce patrimoine.

Dix pôles missionnaires

Les trente-deux paroisses ornaises sont désormais structurées en dix pôles missionnaires: c'est l'équivalent des intercommunalités pour les communes. Les paroisses devront cette année continuer à apprendre à travailler ensemble.

Les autres dossiers

La communication diocésaine évolue, avec la création d'une newsletter bimensuelle. La pastorale des jeunes va organiser trois temps forts, cette année (un rassemblement en février, un autre à la Toussaint et un pèlerinage à Lourdes). Enfin, le diaconat est l'une des priorités 2017 avec une charte et un comité diocésain, pour veiller sur les plus fragiles. Monseigneur Jacques Habert:

Un énorme chantier de rénovation

Le gros chantier 2017, au sens immobilier, est l'aménagement du futur centre spirituel du sanctuaire Louis et Zélie Martin, dans l'ancienne Maison des Association d'Alençon.

Ce bâtiment est désormais acheté à la ville, le permis de construire est déposé. Le chantier, pour deux millions d'euros de travaux, va débuter avant l'été et durer un an, pour près de deux millions d'euros: avec cinquante-trois lits, le lieu servira d'hébergement aux pèlerins de passage à Alençon.

La chapelle de cet ancien couvent va aussi être totalement restaurée, pour 150.000 euros. François Xavier Dard, secrétaire général du sanctuaire.

La fin de cet énorme chantier est espérée vers le mois de juillet 2018.

