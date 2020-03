[LIVE] Municipales en Normandie : suivez le premier tour des élections en direct !

En 2014, à Rouen (Seine-Maritime) :

Il y avait huit listes sur la ligne de départ en 2014. Yvon Robert (30,23 % des suffrages exprimés) était arrivé en tête devant Jean-François Bures (UMP, 23,39 %), Patrick Chabert (UDI, 13,61 %), Guillaume Pennelle (FN, 13,37 %) et Jean-Michel Bérégovoy (écologiste, 11,09 %).

Après fusion des listes d'Yvon Robert et de Jean-Michel Bérégovoy d'un côté et de Jean-François Bures et Patrick Chabert de l'autre, c'est le premier nommé qui fut élu maire avec 46,80 % des suffrages exprimés contre 41,48 % pour Jean-François Bures et 11,71 % pour Guillaume Pennelle.

En 2020, les candidats sont : Pierre-Alexandre Guesdon (divers), Guillaume Pennelle (Rassemblement national), Jean-François Bures (divers droite), Lionel Descamps (La France insoumise), Nicolas Mayer-Rossignol (union de la gauche), Jean-Louis Louvel (divers centre), Frédéric Podguszer (extrême gauche), Marc Fouilloux (extrême gauche), Jean-Michel Bérégovoy (Europe-Ecologie-les-Verts) et Marine Caron (divers centre).

Les résultats du premier tour seront disponibles ici dès 20 h.