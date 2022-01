Carnaval étudiant de Caen : tout ce qu'il faut savoir

Quand

Ce jeudi 2 avril 2015.

14h-16h30 : ça se passe sur le Campus 1. L'université se transforme en un village de fête : arts de crue, concerts DJ Bluff (14 h-16 h 30) et The Goaties (15 h 30-16 h 30)). A voir aussi de 14h à 14h15, une comédie musicale Cideo et Chiliette.

16h30 : départ du cortège en direction du Parc des expositions

Dès 17h : "After" au Parc-Expo, avec Sinsémilia en tête d'affiche, organisé par Tendance Ouest, en partenariat avec la Ville de Caen

Itinéraire du défilé

Le défilé reliera l'université de Caen au Parc des Expositions sans passer par l'hyper-centre. Les étudiants emprunteront la rue du Gaillon, les Fossés Saint-Julien, la rue Saint-Manvieu, la place Fontette, l'avenue Albert Sorel, une partie du boulevard Guillou, avant de traverser le boulevard des Baladas pour gagner le Parc des Expositions.

Agenda de l'After au Parc des expositions

En partenariat avec Tendance Ouest, huit heures de concert suivront le défilé. Au programme :

17h : le collectif M.A.D Brains, habitué aux soirée électro de Caen la mer

17h35 : Phunky Doyen et son set funk, soul et hip-hop

18h20 : Pop the fish, le célèbre touche-à-tout caennais

19h25 : La Tchoucrav'

20h50 : Sinsemilia, groupe mythique du reggae français

22h30 : Maëva Carter, djette (club/house)

23h30 : Fred H de Limonada Rec, l'un des meneurs de la scène électro local, avec William Wild

Circulation interdite

De 14h à 2h du matin, l'axe du carnaval est fermé à la circulation comme suit : au nord de la rue Saint-Manvieu de 14h à 19h ; au sud de la place Fontette jusqu'au Parc Expo

De 14h à 2h également, le boulevard des Baladas reste interdit d'accès

Par moment, des rues donnant accès aux axes empruntés par le cortège, comme le boulevard Yves Guillou dans sa partie comprise entre le rond-point du Zénith et le boulevard Aristide Briand, la rue Guillaume le Conquérant, la rue Pémagnie ou la rue Bosnières.

Stationnement interdit

Au nord de la rue Saint-Manvieu et sur les parkings le long du parcours de 8h à 19h.

Sur l'avenue Albert Sorel, place Saint-Etienne le Vieux et le parking du stade nautique de 8h à 2h.

Bus et tram

Perturbations à prévoir de 14h30 à 21h30, avec des tranches différentes en fonction des lignes. Pas de tram entre 14h30 et 18h entre "université" et "quai de juillet". 20 lignes de bus seront déviées.

Courriers

Certaines boites aux lettres seront relevées de manière anticipée à Caen aujourd'hui en raison des difficultés de circulation ce jeudi 2 avril : Place Gambetta, Vendeuvre, Guillaume le Conquérant, Reine Mathilde, Caen Detolle, Vaucelles.