Abuja (AFP). Nigeria: le nouveau président Buhari déclare la guerre à Boko Haram

Le nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a rappelé mercredi sa détermination à lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram qui ravage le nord-est du pays depuis six ans. Dans un discours prononcé à Abuja, après avoir reçu de la commission électorale un certificat attestant de sa victoire, M. Buhari a aussi tendu la main à son rival de campagne, le président sortant Goodluck Jonathan, appelant à "oublier les vieilles batailles et les contentieux du passé". "Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarasser la nation de la terreur et pour ramener la paix", a déclaré le général retraité de 72 ans. "Aucun effort, a-t-il souligné, ne sera épargné pour vaincre le terrorisme". M. Buhari a ensuite passé en revue les priorités de son mandat, qui débutera officiellement le 29 mai, date de son investiture, soulignant sa volonté de mettre de côté les rivalités politiques, après une campagne électorale particulièrement virulente, dans les camps des deux principaux candidats. - "Sécurité" - "Laissons le passé derrière nous, surtout le passé récent. Nous devons oublier les vieilles batailles et les contentieux du passé pour aller de l'avant", a-t-il déclaré. M. Buhari avait violemment critiqué l'administration de M. Jonathan durant la campagne électorale, l'accusant notamment d'être gangrénée par la corruption, un de ses chevaux de bataille. "Disons-le clairement: le président Jonathan n'a rien à craindre de moi", a ajouté M. Buhari. "C'est un grand Nigérian, et il est toujours notre président". Le Parti démocratique populaire (PDP) de M. Jonathan avait accusé, de son côté, M. Buhari, qui a dirigé le Nigeria à la tête d'une junte au milieu des années 80, de vouloir ramener le pays à ses ombres années de dictatures militaires. Mais mercredi, M. Buhari, qui aime se présenter comme un "converti à la démocratie", a promis de former un gouvernement qui serait celui de "tous les Nigérians". "La démocratie et l'Etat de droit seront établis sur nos terres", a-t-il ajouté. Réaffirmant son désir de combattre la corruption à tout prix, il a ajouté que personne ne serait au-dessus de la loi et que le gouvernement ?uvrerait pour ses supporters, pour ses opposants et aussi pour ceux qui n'ont pas voté. "Vous devez pouvoir aller vous coucher en sachant que vous êtes en sécurité, et que vos droits constitutionnels en bonnes mains. Vous devez être capables de donner votre opinion sans avoir peur de représailles", a-t-il déclaré. "Vous êtes mon peuple, et je traiterai chacun d'entre vous comme l'un des miens", a déclaré M. Buhari.

