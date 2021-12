Après l'annonce de la venue de Yael Naïm en début de soirée le dimanche 5 juillet, c'est au tour d'Izia d'annoncer sa venue. Elle clôturera la soirée 100% féminine.

La fille de Jacques Higelin s'était fait connaître en 2009 avec son album "Izia", puis "So Much Trouble" en 2011 et une victoire de la musique en 2010. Izia prépare actuellement son nouvel album intitulé "La vague" qui devrait sortir en avril.