Indian Wells (Etats-Unis) (AFP). Tennis: à Indian Wells, Raonic gâche les retrouvailles du Big Four

Milos Raonic a joué les trouble-fêtes vendredi à Indian Wells avec sa victoire face à Rafael Nadal (4-6, 7-6 (12/10), 7-5) qui empêche ainsi le "Big Four" de se retrouver dans le dernier carré. Après la victoire expéditive de Roger Federer face à Tomas Berdych (6-4, 6-0), puis le gain du premier set par Nadal face à Raonic (6-4), le premier Masters 1000 de l'année pouvait envisager un dernier carré vraiment royal, avec les quatre meilleurs joueurs du monde. L'ATP commençait même à faire circuler en salle de presse les statistiques rappelant que le "Big Four", composé de Djokovic, Federer, Nadal et Murray, s'était retrouvé en demi-finales du même tournoi seulement à sept reprises. La dernière fois ? A l'Open d'Australie en 2012, autant dire une éternité pour les "Quatre fantastiques" qui dominent le tennis masculin avec 39 victoires à eux quatre dans les 43 derniers Masters 1000 et 19 sacres dans les 21 tournois du Grand Chelem disputés sur la même période (2010-15). Mais Raonic, armé de son service superpuissant (19 aces) et d'un mental à toute épreuve, avait une toute autre idée en tête. Le Canadien de 24 ans, N.6 mondial, est venu à bout de Nadal au terme d'un combat de trois heures, de loin le match le plus intense et spectaculaire depuis le début de l'épreuve dans le désert californien. Mené une manche à zéro, le joueur entraîné par l'ancien N.3 mondial Ivan Ljubicic, a contrarié Nadal par son service mais aussi par son endurance dans les échanges. Incapables de se départager dans le 2e set, les deux joueurs se sont rendu coups pour coups dans un jeu décisif exceptionnel où Nadal s'est offert trois balles de match que Raonic, au sang-froid impressionnant et multipliant les prises de risques (48 points gagnants à 25 pour Nadal, 59 fautes directes à 22), a remporté 12 points à 10. - Coup de soleil - Dans le 3e set, Nadal, ancien N.1 mondial et vainqueur de l'épreuve en 2007, 2009 et 2013, semblait prendre l'ascendant dans le jeu, mais Raonic qui ne l'avait jamais battu en cinq confrontations, préservait ses chances avec son service. C'est finalement "Rafa" qui a craqué le premier, à 5-5 sur sa mise en jeu avec deux coups droits trop courts bien exploités par son adversaire pour prendre l'avantage et le confirmer avec quatre coups de fusil au service. "C'est le genre de victoire qui fait beaucoup de bien, j'ai connu des hauts et des bas dans ce match, je me suis toujours battu", s'est félicité le Canadien qui, depuis un vilain coup de soleil à Indian Wells en 2014, porte une protection blanche au bras droit devenu son porte-bonheur. Plus tôt, Federer avait surclassé en un peu plus d'une heure Berdych qui l'avait pourtant toujours battu sur le territoire américain (Miami, Cincinnati, US Open) et qui avait remporté deux de leurs trois derniers duels. "J'ai vraiment très bien joué du fond de court, j'ai bien servi, bien retourné", a souligné le Suisse de 33 ans. "Contre Milos, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup d'occasions de le breaker, il ne va pas falloir les laisser passer", a-t-il rappelé avant leur 10e duel (8 victoires pour Federer). L'autre demi-finale opposera le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, dispensé de son quart de finale par le forfait de son adversaire, à Andy Murray, 3e joueur mondial. Tout semble en place pour une réédition de la finale 2014 entre Federer et Djokovic. Mais attention à Raonic qui ne fait vraiment aucun complexe face au "Big Four"

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire