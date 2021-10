Avant le second tour des élections régionales, dimanche 21 mars, l'UMP Bas-Normand va tout tenter pour convaincre les électeurs. Et dans sa démarche, le parti s'arme de l'un de ses plus forts atouts : François Fillon. En effet, le Premier ministre sera à Caen ce soir, lundi 15 mars à partir de 18 h, au Centre des congrès. Il participera à un meeting de soutien.

