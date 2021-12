Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 21 et 22 mars

MANCHE



Le salon du chocolat et des douceurs se déroule tout ce week-end à Saint-Lô. Deux jours de gourmandises où vous pourrez flâner parmi tous les artisans mais aussi profiter de nombreuses animations. C'est samedi et dimanche de 10h à 19h au parc des expositions de Saint-Lô. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Ce samedi, à Avranches, l'association Quartier Nature organise la Fête du printemps. Au programme : un troc de plantes, découverte du cycle lunaire, création d'un mandala végétal et vente de gâteaux. C'est de 14h à 17h, place Carnot.



Jusqu'au 1er avril, Saint-Lô Commerces propose aux enfants de dessiner un œuf de Pâques sur une feuille A4 et de le déposer chez Planet'R, Saint Laud Jouets, Eurekakids, la Boutique du Jeu ou PlayerOne. Pour les gagnants, de grandes pièces en chocolat seront offertes par différentes boulangeries et chocolateries de la ville. Plus d'infos sur www.saintlocommerces.com



La 8e soirée Faut qu'ça Chauffe a lieu ce samedi au Complexe Sous Les Pylônes à Coutances. De 17h à 1h, les 4 groupes joueront par alternance dans 3 lieux en proposant des concerts différents. Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.chaufferdanslanoirceur.org



L'enduro de la Sée à Sourdeval c'est ce dimanche. Épreuve d'ouverture du Championnat de Normandie d'enduro organisé par le Sourdeval Moto Club. L'enduro est une discipline de moto tout terrain. Premier départ à 09h30, arrivées à 17h et remise des prix à 18h30. Plus d'infos sur sourdevalmotoclub.free.fr



CALVADOS



Tout ce week-end, c'est le salon du véhicule d'occasion au parc des expositions de Caen. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les personnes souhaitant acheter ou vendre un véhicule d'occasion. C'est samedi et dimanche, l'entrée est gratuite.



Jusqu'à lundi, le salon des vins et de la gastronomie se tient au parc des expositions de Caen. L'occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants et distributeurs. Des animations sont prévues. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur www.salondelagastronomie.fr



Ce samedi, c'est la 20e Foire aux ânes en Pays d'Auge organisée par la commune de Moyaux. Au programme : défilé d'ânes, concours, marché fermier et d'autres animations. Rendez-vous à Moyaux ce samedi de 9h à 19h. L'entrée est gratuite.



Du football, ce samedi, le SM Caen reçoit l'équipe du FC Metz sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



L'ASA du Bocage organise ce dimanche le 7e slalom de Démouville. Cette épreuve compte pour la Coupe de France des Slaloms 2015, le Championnat du Comité Régional du Sport Automobile de Normandie et le Challenge des Sponsors de l'ASA du Bocage. L'entrée est gratuite pour les visiteurs. Plus d'infos sur www.asa-bocage.com



ORNE



Ce week-end à Argentan, place au "show...colat" organisé par la boutique La Malle à chocolats. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h au 1 relais de la malle poste à Argentan. L'entrée est libre.



Tout ce week-end, c'est la 2e fête de la Normandie à Argentan. Les animations sont gratuites. Rendez-vous de 10h à 19h au hall des expositions et au champ de foire samedi et dimanche.



Ce dimanche participez au concours national de tripes et d'andouilles à la Ferté Macé au CFTA, 25 rue Pierre-Neveu. Concours ouvert à tous les charcutiers, bouchers, restaurateurs, salariés et apprentis.