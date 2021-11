Voitures anciennes : les Coletti, 45 ans de passion vintage

Et depuis 1980, ils se concentrent sur la réparation des voitures anciennes. Le garage Coletti, situé au Croisset à Canteleu, c’est le paradis du vintage. Des Ferrari, des Alpine, des Renault datant de 1926... Tout y est. “Tout s’est fait par bouche-à-oreilles, explique Bruno Coletti. Les gens ont d’abord amené des anglaises. Aujourd’hui, on reçoit même des voitures de la région parisienne !” Si, à 60 ans passés, Bruno et Marie continuent de recevoir des bijoux automobiles, c’est que le cœur parle avant tout. “J’ai une 2013 cabriolet de 1956, une Fiat 600, une Alpine, une Austin A30”, sourit Marie Carlotti. Et la co-gérante n’est pas la seule à accumuler. Bruno évoque un collectionneur qui en possède “100 à 200”. Pour lui, “la Haute-Normandie est un peu le berceau de l’automobile. C’est l’une des régions françaises où il y a le plus de voitures anciennes.” Un patrimoine auto mis en valeur par l’association Normandy Retro Show avec des rassemblements réguliers. Le prochain est fixé au 12 avril à Rouen.