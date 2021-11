Musique à Caen : KDF présente son nouvel EP au Préau

Trio caennais influencé par la new wave et la post punk des 80's, KDF a dévoilé en octobre 2014 son EP Signal. Entre indie rock, grung et envolées pop, cet opus mêle des influences variées dans les deux titres qui le composent. Mené par une voix ténébreuse et profonde, le groupe bas-normand dévoile des compositions marquées par de belles envolées planantes et nébuleuses.

A l'occasion de la sortie physique de cet EP, l'association la Liaison et le label Alauna Records vous invitent à la release party de cet opus au Préau à Caen. L'EP sera vendu sur place au prix de 4€.

Rendez-vous jeudi 19 mars au Préau à Caen, à partir de 20h.