Paris (AFP). Ligue 1: Metz et Toulouse, grands perdants

Metz, lanterne rouge vaincue à domicile par Saint-Etienne (3-2), et Toulouse, dominé par Lens (1-0) dans le match de tous les dangers, sont les deux grands perdants de la 29e journée de Ligue 1 disputée samedi. A la veille du choc OM-Lyon et du déplacement du PSG à Bordeaux, ce sont les équipes de bas de tableau qui étaient à l'honneur avec en haut de l'affiche un duel de la peur entre Lens, avant-dernier, et Toulouse, 18e. La victoire des Sang et Or constitue une petite bouffée d'oxygène pour un club en proie à de sérieux problèmes financiers. Mais il en faudra d'autres pour le sauver de sa situation dramatique et éviter un retour en Ligue 2. Une perspective que doivent aussi envisager les Toulousains, désormais devancés de 3 points par Evian/Thonon (17e) battu à Nantes (2-1), s'ils n'enrayent pas leur effrayante spirale. Lorient (15e) profite en revanche de son succès contre Caen (2-1), réduit à dix au bout de 17 minutes après l'exclusion du défenseur Damien Da Silva, pour respirer quelque peu et s'éloigner de la zone rouge. Pour Metz, il n'y a déjà quasiment plus d'espoirs. Les Lorrains sont tombés sur un Romain Hamouma en état de grâce et auteur de 3 passes décisives pour Max-Alain Gradel, Mevlut Erding et Yohan Mollo. Si les Verts campent solidement à la 5e place avec un point de retard sur Monaco (4e avec un match en moins), facile vainqueur de Bastia (3-0) vendredi, et peuvent croire en une 3e qualification consécutive pour l'Europa League, Metz poursuit sa descente aux enfers. A 10 longueurs du premier relégable et avec une 17e défaite en L1, le champion de Ligue 2 en 2013-14 est bien parti pour faire l'ascenseur. La nouvelle contre-performance des Messins a provoqué la colère du public de Saint-Symphorien. Des supporteurs massés derrière le but du portier stéphanois Stéphane Ruffier ont jeté des projectiles en première période et certains spectateurs ont quitté le stade après le 2e but encaissé. Les Verts, également qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France (le 8 avril contre le PSG), doivent aussi compter dans la course à l'Europe avec Montpellier (6e avec un match en moins), qui est venu à bout de Reims grâce notamment à un doublé du Paraguayen Lucas Barrios (3-1).

