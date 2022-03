Le salon de l'immobilier ouvre ses portes

Ce grand rendez-vous de l'immobilier intervient cette année dans un contexte tout particulièrement focalisé sur les nouveaux dispositifs d'aide à l'acquisition mis en place au 1er janvier dernier. Parmi ceux-là, le nouveau prêt à taux zéro sans condition de ressources pour les primo-accédants, qui satisfait nombre de constructeurs. Autre dispositif ouvert en janvier 2011, la loi Scellier et la défiscalisation qu'elle entraîne pourrait toucher une nouvelle clientèle. En outre, on attend une fréquentation en hausse alors que les différentes professions du secteur entrevoient des signes encourageants de reprise du marché.

Pratique . Entrée gratuite. Ouvert vendredi 28 janvier de 14h à 19h, samedi 29 janvier et dimanche 30 janvier de 10h à 19h30.



Conférences :

Vendredi 28 janvier

- 16 heures : “Les maisons BBC (bâtiment basse consommation), c'est déjà demain”.

Samedi 29 janvier

- 14 heures “L'investissement locatif”

-15 heures, “Faire construire, rénover, investir : les nouvelles dispositions”,

- 16 heures “Les maisons BBC (bâtiment basse consommation), c'est déjà demain”.

Dimanche 30 janvier

- 15h30 : “La primo accession”

- 16h30 “Les maisons BBC (bâtiment basse consommation), c'est déjà demain”



