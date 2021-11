Paris (AFP). Ligue 1: Monaco ouvre face à Bastia, en pensant à Arsenal

La 29e journée de Ligue 1 s'ouvrira vendredi avec notamment le déplacement de Bastia à Monaco, qui voudra se rapprocher du podium et ainsi préparer au mieux son huitième de finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. L'autre match du soir opposera Nice à Guingamp à l'Allianz Riviera, deux équipes plutôt soucieuses d'assurer leur maintien. Alors que le PSG a montré la voie de façon héroïque, mercredi à Chelsea, pour se hisser en quart de finale de la C1 (2-2 a.p., aller 1-1), nul doute que les Monégasques se prennent à rêver à pareil sort alors qu'ils devront défendre leur avantage de 3-1 sur les Gunners. Mais en attendant, c'est Bastia, 10e au classement mais très performant en 2015 (cinq victoires, trois nuls, une défaite en huit journées), qui se profile à Louis II et avec lui le souvenir récent et douloureux de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui avait vu les Corses éliminer l'ASM aux tirs au but. Cet donc dans un esprit de revanche que les hommes de Leonardo Jardim, qui restent sur une victoire à Evian/Thonon (3-1), appréhendent cette rencontre. Surtout, un succès les rapprocherait, au moins provisoirement, à trois points du podium. Un podium dont l'ordre établi, Lyon 1er, Paris 2e et Marseille 3e, sera remis en jeu dimanche. Tous les regards seront tournés vers le stade Vélodrome, où l'OL tentera de résister à l'OM, alors que les Parisiens essaieront juste avant, à Bordeaux, de mettre une grosse pression sur le leader.

