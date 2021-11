Canton de Mézidon-Canon : deux couleurs politiques pour une place

Grossièrement, le nouveau canton de Mézidon-Canon est issu de la fusion des anciens cantons de Cambremer et de Mézidon Canon. Michèle Régine (PS) est conseillère sortante sur ce dernier et ne se représente pas, alors que Charles Xavier (UDI) l'est sur l'autre territoire. Autant dire que l'une des deux couleurs phares de la politique française ne flottera plus sur ce territoire à l'issue de ces élections.



En bref : le canton compte 24 394 habitants sur 54 communes et 464,6 km2 : Les Authieux-Papion, Auvillars, Beuvron-en-Auge, Bissières, La Boissière, Bonnebosq, Cambremer, Castillon-en-Auge, Condé-sur-Ifs, Coupesarte, Crèvecoeur-en-Auge, Croissanville, Drubec, Beaufour-Druval, Formentin, Le Fournet, Gerrots, Grandchamp-le-Château, Hotot-en-Auge, La Houblonnière, Léaupartie, Lécaude, Lessard-et-le-Chêne, Magny-la-Campagne, Magny-le-Freule, Manerbe, Méry-Corbon, Le Mesnil-Eudes, Le Mesnil-Mauger, Le Mesnil-Simon, Mézidon-Canon, Les Monceaux, Monteille, Montreuil-en-Auge, Notre-Dame-de-Livaye, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon, Percy-en-Auge, Le Pré-d'Auge, Prêtreville, Biéville-Quétiéville, Repentigny, La Roque-Baignard, Rumesnil, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet, Saint-Jean-de-Livet, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-Laurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-de-Mailloc, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Pierre-des-Ifs, Valsemé, Victot-Pontfol, Vieux-Fumé.



Les candidats

Divers gauche : Gérard Vacquerel (50 ans) et Nadège Venier (41 ans, emplyée du secteur privé)

Front National : Emilie Derenemesnil (19 ans, étudiant) et Gina Taillepied (41 ans, agriculteur)

Sans étiquette : Laurent Declerck (49 ans, agriculteur) et Carine Pellerin (52 ans, agriculteur)

Union de la droite : Xavier Charles (29 ans, salarié agricole) et Virginie Le Dressay (41 ans, avocat)