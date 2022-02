Une nouvelle ligne TER Caen - Granville en attente

Mais l'ADPCR (association de défense et de promotion de la ligne Caen- Rennes) regrette qu'aucune solution alternative à la passerelle n'ait encore été trouvée à ce jour à Lison. qui constitue un obstacle notamment pour les handicapés et les adultes avec poussettes de bébés. L'association propose l'installation d'un ascenseur de part et d'autre de cette passerelle, comme cela existe à Carentan.

Liaisons insuffisantes:

Autre dossier suivi de près par l’ADPCR : la liaison directe entre Caen et Granville. A ce propos, Jean-Yves Colas constate que cette liaison ne sera mise en service qu’à l’été 2012, avec trois allers et retours quotidiens, alors que les travaux en gare de Folligny seront achevés en mars 2011. Mécontente de cette perspective, l’association va demander à la SNCF et au Conseil régional de proposer rapidement au moins un aller et retour quotidien sur ce trajet.

Le principe serait de créer en été un départ de Caen le matin avec un retour depuis Granville le soir. En hiver, l’ADPCR propose de mettre en place le système inverse. L’Adpcr vient de célébrer le 150e anniversaire de la desserte ferroviaire de Saint-Lô.

A ce propos, Jean-Yves Colas a fait le constat de l’échec de la liaison directe Saint-Lô-Paris, un résultat dû à ses yeux aux horaires totalement aberrants institués par la SNCF avec notamment une arrivée beaucoup trop tardive le matin à Paris pour être pertinente.

L’ADPCR voudrait que la liaison par cars entre Saint- Lô et Lison soit remplacée par un train. Voeu pieux de début d’année ?

