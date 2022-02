TV News: C'est la fin pour TPS Star

Rachita Dati va peut être devenir chroniqueuse à la télévision. Elle aurait reçu une proposition d'Eric Naulleau qui présente le magazine Ca balance à Paris tous les week-end sur Paris Première. Ce serait pour une chronique culturelle mais cette proposition ne semble pas intéressée pour le moment pas cette offre de la chaîne du câble, de la TNT payante et du satellite.

La série Scènes de Ménages réalise jour après jour de très bonnes audiences sur M6 chaque soir à 20H05. La série a réuni mardi 12.8% des téléspectateurs et 20.8% des ménagères, un bon score qui confirme la sixième chaîne dans ses choix de programmation alors qu'elle a connu de nombreux échecs d'audience dans cette case horaire occupée par les JT et pas Plus belle la vie sur France 3.

Enfin la chaîne TPS Star va propose à ses abonnés une soirée frisson le vendredi 28 janvier avec la diffusion du film "Le projet Blair Witch" qui était sorti en 1999 puis le film à succès "Paranormal Activity" suivi enfin par un documentaire consacré aux nouveaux films d'horreur. Une soirée frisson à déguster avec du popcorn et dans le noir.

Justement, en parlant de TPS Star, la chaîne va disparaître prochainement pour laisser la place à Orange Cinémax. En effet, la fusion entre les chaînes cinéma d'Orange et TPS Star a été annoncé hier par le groupe France Telecom et Canal+. Les premiers changements sont attendus pour l'été prochain. Orange Cinémax sera distribuée sur la TNT payante, sur la câble, l'Adsl et le satellite et les autres chaînes d'Orange garderont pour le moment leur exclusivité de diffusion sur le réseau Orange Adsl et Satellite.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Le film I Robot sur W9 avec Will Smith.