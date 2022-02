Devenez ingénieur certifié à Caen !

Diplômé ou non, tout salarié évoluant dans un secteur technique, que ce soit le bâtiment ou l'industriel, peut ainsi prétendre à une reconnaissance des compétences et des savoir-faire qu'il développe dans sa fonction. Après montage d'un dossier enrichi de preuves professionnelles et de passages en formation, le sésame est délivré par un organisme agréé par le Comité français d'accréditation.



Reconnu dans le monde entier, le “certificat de compétence d'ingénieur professionnel” fait jouir son détenteur d'une plus grande crédibilité auprès des employeurs. Devant être renouvelé tous les trois ans, il est valable à l'international : dix ingénieurs bas-normands en bénéficient. Il permet aussi d'assister aux visites très privées qu'organise le SRIPF dans les entreprises de la région. Et, bien sûr, d'intégrer un vaste réseau national d'expertise technique.



