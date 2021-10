Kiev (AFP). Ukraine: un photographe et un volontaire tués dans l'Est malgré la trêve

Un photographe et un volontaire ukrainiens ont été tués samedi dans l'Est séparatiste prorusse en dépit d'un cessez-le-feu fragile qui ne cesse de nourrir les craintes d'une nouvelle escalade. Le photographe du quotidien ukrainien Segodnia, Serguiï Nikolaïev, et un combattant du groupe nationaliste paramilitaire Pravy Sektor ont été tués à Piski, village proche des ruines de l'aéroport de Donetsk, a indiqué à l'AFP un combattant de Pravy Sektor présent sur place. La rédaction du journal a confirmé la mort de son photographe. L'armée ukrainienne a pourtant fait état d'une "baisse considérable (du nombre) des tirs" dans la nuit de vendredi à samedi après les violences qui ont coûté la vie à trois soldats ukrainiens près de l'aéroport de Donetsk dans une attaque des rebelles appuyés par des chars et des mortiers. Le président ukrainien Petro Porochenko a qualifié vendredi soir cette attaque de "grave atteinte au cessez-le-feu" en vigueur depuis le 15 février, dans un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, marraine avec le président français François Hollande des accords de paix signés à Minsk le 12 février en présence du président russe Vladimir Poutine. La présidente du Groupe de contact de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) sur l'Ukraine, Heidi Tagliavini, a estimé vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le conflit ukrainien était "à la croisée des chemins avec le risque d'une nouvelle escalade". - L'Ukraine "prête à défendre" Marioupol - Le porte-parole militaire ukrainien Andriï Lyssenko a fait état d'un affrontement entre forces ukrainiennes et les rebelles aux environs de l'aéroport de Donetsk au cours des dernières 24 heures. Aucun militaire ukrainien n'a été tué, mais trois ont été blessés, a-t-il souligné. Les drones "ennemis" ont survolé à cinq reprises la zone entre le port stratégique de Marioupol et la Crimée, péninsule ukrainienne rattachée à la Russie il y a un an, selon le porte-parole. Des affrontements à l'arme à feu ont eu lieu vendredi soir près de Debaltseve, noeud stratégique à mi-chemin entre les capitales séparatistes de Donetsk et de Lougansk repris par les rebelles la semaine dernière après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, a affirmé l'armée ukrainienne. Ce revers pour l'armée ukrainienne ne cesse d'alimenter les craintes d'une possible offensive contre Marioupol, dernière grande ville de l'Est rebelle aux mains du gouvernement ukrainien, où l'armée ukrainienne signale une concentration de troupes ennemies. La prise de ce port constituerait une étape-clé pour créer un pont terrestre entre la Russie et la Crimée, qui, bien qu'annexée, reste très dépendante de Kiev pour ses approvisionnements en eau et en électricité. Le ministre ukrainien de la Défense Stepan Poltorak s'est employé samedi à dissiper ces craintes. "La ville est bien protégée et nous avons suffisamment de forces et de moyens pour défendre Marioupol", a-t-il assuré. Un optimisme qui contraste avec un commentaire alarmiste samedi d'un expert militaire indépendant ukrainien, Valentin Badrak, qui affirme que le président russe Vladimir Poutine "se prépare à une offensive d'envergure en Ukraine". "L'étau se resserre : le meurtre emblématique de (l'opposant russe Boris) Nemtsov, 60.000 soldats russes à la frontière avec l'Ukraine, des dizaines de milliers de militaires russes dans le Donbass () et ceci sur fond d'hésitations de Washington et d'inaction de Paris et de Berlin", a-t-il assuré sur son compte Facebook. Le président ukrainien a également estimé que le meurtre de Boris Nemtsov, farouche opposant au Kremlin et qui avait appelé quelques heures avant sa mort les Russes à manifester dimanche contre "l'agression de Poutine en Ukraine", n'était pas un "hasard". "Il était un pont entre l'Ukraine et la Russie, et ce pont a été détruit par les coups de feu d'un assassin. Je pense que ce n'est pas par hasard", a écrit M. Porochenko sur son compte Facebook.

