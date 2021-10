A bord du Charles de Gaulle (AFP). Paris engage son porte-avions Charles de Gaulle contre les Jihadistes

La France a engagé lundi son porte-avions Charles de Gaulle dans les opérations de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI), à qui le nouveau chef du Pentagone a promis une "défaite irréversible". Sept semaines après les attentats de Paris, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a réaffirmé à bord du Charles de Gaulle la détermination de Paris à combattre l'EI en Irak au sein de la coalition internationale. "Cette menace, le terrorisme jihadiste, voudrait atteindre nos ressortissants, nos intérêts, nos valeurs. En réponse, la France sera d'une fermeté totale", a-t-il dit. "Nous disons à nos alliés: nous sommes là avec force et beaucoup de volonté", a-t-il ajouté à bord du porte-avions qui croise à 120 milles nautiques (200 kilomètres) au nord de Bahreïn. Après une première vague de quatre chasseurs Rafale partis le matin sous un soleil timide, quatre Super Etendard modernisés ont décollé à la mi-journée vers l'Irak sous les yeux du ministre. Les appareils ont rejoint leurs objectifs en une heure et demi de vol environ, soit deux fois moins que depuis la base émiratie d'Al-Dhafra, utilisée par la France. Le Charles de Gaulle, parti le 13 janvier de Toulon (sud de la France) pour une mission d'environ cinq mois, sera engagé pendant huit semaines dans le Golfe, au côté du porte-avions USS Carl Vinson, dans le cadre de la coalition dirigée par les Etats-Unis, a précisé M. Le Drian. Cette mobilisation internationale est "en train de repousser" l'EI, a affirmé Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense, qui a effectué lundi sa première visite dans la région depuis sa prise de poste il y a une semaine. "Et nous allons lui infliger, sans doute, une défaite irréversible", a-t-il assuré sur la base américaine de Camp Arifjan dans le désert koweïtien. M. Carter a discuté des prochaines étapes de l'opération avec des généraux, des ambassadeurs et des responsables de services de renseignement américains. "L'EI n'est pas seulement une menace pour l'Irak et la Syrie mais pour toute la région", a-t-il insisté. - Plus de 2.000 frappes - Avec douze Rafale et neuf Super Étendard modernisés embarqués, le Charles de Gaulle renforce nettement le dispositif français dans la région, qui comptait jusqu'à présent neuf Rafale aux Emirats et six Mirage 2000D en Jordanie. Depuis la mi-septembre 2014, les avions de chasse français ont effectué une centaine de missions de reconnaissance et autant de missions de frappes en Irak, en appui des forces irakiennes et des peshmergas kurdes qui combattent l'EI sur le terrain, indique-t-on dans l'entourage du ministre. La France est ainsi, avec l'Australie, l'un des principaux contributeurs militaires de la coalition de 32 pays partenaires contre l'EI, loin toutefois derrière les Etats-Unis qui réalisent le gros des opérations. La coalition a mené depuis août 2014 plus de 2.000 frappes en Irak et en Syrie. Pour la seule Syrie, ces frappes ont tué 1.601 personnes depuis cinq mois, dont 1.465 membres de l'EI et 73 de la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front Al-Nosra, auxquels s'ajoutent 62 civils, a indiqué lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Les chasseurs français interviennent côté irakien uniquement, Paris estimant qu'un engagement en Syrie pourrait renforcer le régime de Bachar al-Assad face aux rebelles et aux islamistes. La campagne de bombardements vise à ralentir l'EI dans sa course, en détruisant dépôts de munitions, véhicules et puits de pétrole, force de frappe financière du groupe jihadiste. "L'appui aérien () de nos alliés irakien et kurde a permis d'endiguer la dynamique de conquête territoriale de (l'EI) et de stabiliser les lignes de front. C'était notre premier objectif et nous l'avons atteint", a estimé M. Le Drian.

