Les acteurs de "Band Of Brothers" de retour en Normandie

Band Of Brothers (Frères d'Armes), la "mini" série conçue par Steven Spielberg et Tom Hanks au début des années 2000, sera une nouvelle fois mise à l'honneur en Normandie, cette année.

Elle raconte l'histoire de la Easy Compagny du 506e régiment d'infanterie parachutée, 101e division aéroportée, depuis le début jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, et notamment pendant le Débarquement. Comme en 2014, les acteurs seront en visite sur les lieux de mémoire consacrés au D-Day, à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre.

Un quinzaine d'acteurs

Ils sont 18 à s'être engagé, si leur planning de tournage le permet, à venir visiter l'Overlord Museum d'Omaha Beach le 5 juin et le musée du Débarquement à Utah Beach et ses environs les 6 et 7 juin. Parmi eux, Douglas Spain, Scott Grimes, Rick Gomez...

Les acteurs se rendront notamment auprès du mémorial consacré à Richard D. Winters, commandant de la Easy Company, situé à Sainte-Marie-du-Mont. Le jour du 71e anniversaire du D-Day, une soirée débat est organisée au musée d'Utah Beach, en présence de 700 personnes.

Les bénéfices touchés lors des séances de dédicaces ou soirées avec les acteurs seront reversés à la fondation américaine WWI Foundation, auprès de laquelle il faut aussi réserver les places pour le débat.

Des soirées "Band Of Brothers" avaient rassemblé plusieurs centaines de personnes l'an passé, à Bayeux ou Utah Beach.