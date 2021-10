Crédits limités pour la Nationale 12 ?

C'est le futur contrat de plan entre l’État et la Région, sorte de catalogue de bonnes intentions, qui le dit. Deux chantiers sont programmés : l'un entre Mortagne et Tourouvre ; l'autre entre Ste Anne et St Maurice les Charencey.

Mais dans l'Orne, on s'interroge

Ces chantiers sont attendus, espérés, depuis des années sur cet axe routier qui est vital pour le désenclavement du sud de la Basse-Normandie. Pour mettre Alençon à moins de 2 heures de Paris.

Mais voilà: ces chantiers avaient déjà été prévus pour 38 millions d'euros dans le précédent contrat de plan. Mais rien n'a été fait. Pas le moindre coup de pioche.

Et si on retrouve ces 2 chantiers dans le prochain contrat de l’État, c'est avec seulement 33 millions, soit 5 millions d'euros de moins, alors que raisonnablement, le prix des travaux n'a pas baissé depuis 5 ans.

5 millions que l'on retrouve … un peu plus loin, toujours sur cette même route Nationale 12: pour les études et achats de terrain sur la non moins indispensable rocade de St Denis sur Sarthon, commune située à l'Ouest d'Alençon.

Pas facile, visiblement, pour l’État qui n'a plus d'argent, de faire plaisir à tout le monde ... et qui n'hésite plus, donc, à rogner sur certains projets, pour commencer à en financer d'autres.

Ce contrat de plan sera proposé à l'approbation des conseillers généraux de l'Orne, la semaine prochaine: l'ultime cession du Conseil Général avant sa transformation en Conseil Départemental.