Paris (AFP). PSG: David Luiz titularisé au milieu face à Chelsea

L'entraîneur du PSG Laurent Blanc a choisi de titulariser David Luiz au poste de milieu de terrain pour la 1re fois de la saison mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea, alors que Marquinhos sera associé à Thiago Silva en charnière centrale. Le technicien parisien, confronté à de nombreuses absences dont celles des milieux de terrain Thiago Motta et Cabaye, a donc fait le pari de faire monter David Luiz d'un cran. Habituel défenseur central, le Brésilien était régulièrement aligné au milieu de terrain lorsqu'il jouait à Chelsea. Mais à Paris, il n'a jamais occupé ce poste à l'exception de quelques minutes samedi contre Caen. La titularisation de Marquinhos est une autre surprise car le jeune défenseur était sorti sur blessure samedi contre Caen et son forfait pour le match de mardi avait été un temps évoqué. Pour le reste, la composition parisienne est classique, avec les latéraux Van der Wiel et Maxwell, les milieux Verratti et Matuidi. En attaque, ce sont Cavani et Lavezzi qui accompagnent Ibrahimovic. Côté Chelsea, c'est Courtois qui a été choisi pour garder les buts plutôt que Cech. En défense centrale, José Mourinho a préféré Gary Cahill au jeune Français Kurt Zouma. Il a aussi renforcé son milieu de terrain en titularisant Ramires plutôt qu'Oscar. Les équipes: Paris SG: Sirigu - Van der Wiel, Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell - Verratti, David Luiz, Matuidi - Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Fabregas, Matic - Ramires, Willian, Hazard - Costa Arbitre: Cüneyt Cakir (TUR)

