Stéphane Rousseau brise la glace au Zénith

Stéphane Rousseau a plus d'un tour dans son sac. Le beau gosse québécois à l'accent charmeur fait rire, mais pas seulement. Preuve en est : son dernier spectacle "Stéphane Rousseau brise la glace", dans lequel il chante, danse et fait intervenir plusieurs musiciens."Mon père me disait toujours qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai donc appris la guitare, le piano, j'ai chanté, dansé, en fait je suis un touche-à-tout. C'est un peu ma particularité", raconte celui qui fête cette année ses 35 ans de scène.

Tout petit déjà, Stéphane amusait la galerie. "C'est ma sœur qui m'a incité à monter sur scène, juste après le décès de notre mère". De mini-spectacles en petites scènes, le Québécois se fait doucement une renommée. "J'ai fini par faire mes premiers pas à la radio où je faisais des imitations avant de devenir "morning man" à Québec". C'est le moment que choisit l'humoriste pour se présenter à l'audition du festival "Juste pour rire". "Cela a été ma première scène professionnelle, et ça a cartonné".

Un stand-up enchantant

C'est ainsi qu'est née la bête de scène, qui partage désormais sa vie entre la France et le Québec. "Stéphane Rousseau brise la glace" est son 6e spectacle. "J'évoque mon fils, mon ex, ma nouvelle, les peines d'amour et je parle de moi, de mes défauts : mon manque de compassion, ma fainéantise, mon côté ado attardé. Je ne rajeunis pas, j'en parle aussi", avoue le plus travailleur des fainéants. Un véritable spectacle hybride, entre le concert et le stand-up. Stéphane Rousseau va briser la glace et séduire le public rouennais, à coup sûr.

Pratique. "Stéphane Rousseau brise la glace" ce mardi 17 février, 20h30, Zénith de Rouen.