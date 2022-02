Entre 1999 et le 1er janvier 2008, Caen a perdu plus de 4000 habitants pour descendre en dessous de la barre des 110 000 habitants. Dans le même temps, son agglomération n'en avait gagné que 390.

Cependant, entre 2007 et 2008, la tendance à la baisse s'est inversée. Ainsi en un an, Caen a gagné 329 habitants et son agglomération de 729 habitants.

Les explications complètes de François Gillot pour Tendance Ouest Caen.