Beaver Creek (Etats-Unis) (AFP). Ski: Pinturault, du bronze mais de l'or en barre

Après sa 3e place en slalom géant, Alexis Pinturault ramène de Beaver Creek sa première médaille dans des Championnats du monde et a confirmé à 23 ans qu'il pouvait devenir l'une des valeurs sûres du ski mondial. Le N.1 français, encore en lice dans le slalom dimanche, n'est toutefois pas encore au niveau de Marcel Hirscher (également en course dimanche), Tina Maze et Anna Fenninger, qui ont chacun décroché trois médailles, deux en or et une en argent. . Alexis Pinturault, la fièvre du bronze Comme lors des JO-2014 de Sotchi (Russie), "Pintu" a terminé sur la 3e marche du podium du géant des Mondiaux-2015. Il était en bonne compagnie avec l'Américain Ted Ligety et l'Autrichien Marcel Hirscher. Malgré cette première médaille mondiale, le prodige de Courchevel avait un sentiment d'inachevé: "Je n'ai pas eu la sensation de me battre dans la 2e manche comme je l'aurais voulu, j'étais à plat physiquement", a-t-il expliqué. Deux jours plus tôt, fiévreux, il avait passé la journée dans sa chambre d'hôtel. Son autre regret concerne le super-combiné, dont il était favori, "mais un concours de circonstances", à savoir une manche de slalom disputée sur une neige de plus en plus molle, qui a complétement changé la donne, l'a privé d'une médaille. . Anna Fenninger, géante à 25 ans Un an après son sacre olympique en super-G à Sotchi, l'Autrichienne a confirmé: elle a décroché deux titres, en super-G et géant, plus une médaille d'argent en descente. "Depuis Sotchi, je sais que je suis capable de réussir dans les grands événements", a-t-elle avancé pour expliquer son explosion. A seulement 25 ans, elle compte déjà à son palmarès trois couronnes mondiales, deux médailles olympiques, dont une en or, et un grand globe de cristal de N.1 mondiale conquis en 2013-14. Elle est, avec Marcel Hirscher, le symbole d'une Autriche qui n'a laissé que des miettes aux autres nations, avec ses cinq titres et un total de neuf médailles, avant le slalom de dimanche. . Tina Maze, dernier rendez-vous réussi La Slovène a commencé les Mondiaux-2015 sur les chapeaux de roue avec trois médailles en trois courses: l'argent en super-G, puis l'or en descente et en super-combiné. A ce rythme, elle pouvait rejoindre le Norvégien Lasse Kjus, le seul dans l'histoire des Championnats du monde à avoir décroché cinq médailles en cinq courses, en 1999, déjà dans le Colorado. Mais Maze digère mal l'enchaînement des courses et l'altitude: elle rate le podium en géant (5e) et en slalom (8e). "Ce sont mes plus beaux Championnats du monde", insiste-t-elle. Ce sont aussi ses derniers, puisqu'elle pourrait raccrocher en fin de saison à 31 ans. - Lindsey Vonn sans titre - . Marcel Hirscher, mental de gagnant Il domine la Coupe du monde depuis trois saisons et paraît bien parti pour réussir une inédite passe de quatre. Mais depuis les JO-2014, où il n'avait remporté "qu'une" médaille d'argent en slalom, Hirscher traînait la réputation d'un champion au mental friable lors des grands événements. Il a répondu à Beaver Creek avec deux titres, en super-combiné et par équipes, et une médaille d'argent en géant où il a subi la loi de Ted Ligety, intraitable à Beaver Creek. Sa moisson n'est pas finie, puisqu'il est l'un des prétendants au titre du slalom, la dernière épreuve dimanche. . Lindsey Vonn, bronze amer C'est la seule favorite, avec le Norvégien Kjetil Jansrud, nouveau cador des épreuves de vitesse, qui ne s'est pas couverte d'or. Elle a certes décroché une médaille de bronze en super-G, mais sa 5e place en descente lui a laissé un goût amer. "Il n'y a aucune raison d'être triste, j'ai donné le meilleur de moi-même", a-t-elle insisté. La championne olympique 2010 de descente revient de loin: deux opérations au genou droit, vingt mois de convalescence et de rééducation, mais elle avait fait tellement forte impression en Coupe du monde avec cinq victoires en neuf courses en décembre et janvier. Pire, les États-Unis sont en train de se découvrir une nouvelle coqueluche: Mikaela Shiffrin, double championne 2013 et 2015, championne olympique 2014 et reine du slalom à seulement 19 ans.

