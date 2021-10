Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 14 et 15 février

MANCHE

Ce week-end, vivez la 141e édition du Carnaval de Granville. Samedi matin, Tendance Ouest est en direct de Granville pour une émission spéciale entre 9h et 12h. Et dimanche après-midi, suivez la cavalcade en direct-vidéo sur tendanceouest.com Pour retrouvez le programme complet du Carnaval, rendez-vous sur www.carnaval-de-granville.fr



Samedi, participez à la soirée Twin à la Bazoge. Première soirée concert de l'année sur le thème de la Saint-Valentin. L'occasion de se retrouver dans une ambiance festive, conviviale et fêter le rendez-vous des amoureux. Rendez-vous ce samedi dés 23h, toutes les infos sur www.les-twin.fr



A Saint-Lô, tous les soirs sauf le dimanche, le restaurant Le Majestic vous propose de manger des tapas en regardant un film. Ce samedi c'est le film Pretty Woman. Retrouvez toute la programmation sur www.restaurant-le-majestic.com



Saint-Hilaire-du-Harcouët vous accueille pendant toute une semaine sur une patinoire artificielle. Une animation spéciale vacances. Profitez-en dés maintenant et jusqu'à mercredi. C'est 2€ la demi-heure.

CALVADOS



Une collecte de sang est organisée ce week-end à l'Hôtel de ville de Caen. Pour donner votre sang, rendez-vous dans la salle du réfectoire ce samedi de 11h à 18h. Plus d'infos sur le don du sang sur www.dondusang.net



Vire accueille sa 5ème foire aux arbres et aux plantes tout ce week-end. Rendez-vous samedi de 11h à 17h et dimanche de 10h à 17h sur le champ de foire de Vire.



Samedi, à l'occasion de la St Valentin, le Casino Joa de Saint-Aubin-sur-Mer vous propose une soirée sous le signe de l'amour. Une rose pour les dames et quelques notes de piano autour d'un repas. C'est 39€ boissons comprises. Plus d'infos sur www.joa-casino.com



ORNE



Tout ce week-end, ce sont les derniers jours pour vous rendre à la fête foraine de la Chandeleur à Alençon. Rendez-vous sur la place du Hertré pour profiter de plus de 80 attractions pour petits et grands.



Le Parc animalier d'Ecouves vient de ré-ouvrir ses portes. Après une trève hivernale bien méritée, les pensionnaires du parc sont à nouveau prêts à vous accueillir. Dans ce parc de 12 hectares de pleine nature, ce ne sont pas moins de 200 animaux d'une trentaine d'espèces différentes qui cohabitent à l'année. Une bonne idée de sortie à faire en famille pendant les vacances. Le parc est ouvert tous les jours de 11h à 19h.



Pendant les vacances, le parc animalier et de loisirs le Bois des Aigles vous accueille tous les jours à Bâlines, à côté de Verneuil sur Avre. Jusqu'au 8 mars, le Carnaval est à l'honneur. La réservation est recommandée pour les ateliers proposés. Plus d'infos sur naturama-leboisdesaigles.fr



Alencéa, le centre aquatique d'Alençon, propose, pendant les vacances, des stages de natation pour les enfants à partir de 6 ans. Il y a deux niveaux : autonomie dans le grand bassin et apprentissage du crawl et du dos crawlé. Retrouvez toutes les infos sur www.piscine-alencon.fr



Samedi, au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, un dîner dansant de la Saint-Valentin est organisé. Repas et ambiance musicale avec Manuela en duo. La formule est à 39€ hors boissons. Suivez toute l'actualité du casino sur www.casino-bagnolesdelorne.com



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition de la compétition ABC of Flatland à Alençon. C'est un contest de BMX dont les participants viennent du monde entier. Rendez-vous samedi et dimanche à la Hall au blé d'Alençon. L'entrée est gratuite.