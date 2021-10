Tourouvre : Jean-Pierre Chevalier/ Marie-Laure des Brosses candidats

C'est le cas sur le nouvel et immense canton de Tourouvre, qui regroupe désormais les anciens cantons de Moulins-la-Marche, Longny-au-Perche et Tourouvre, ainsi que deux communes de l’agglomération de l’Aigle, où le conseiller général sortant Guy Monhée avait déjà présenté sa candidature. Le conseiller, sortant lui aussi sur l'ancien canton voisin de Moulins la marche, est lui aussi désormais candidat, face à son ex-collègue:

Jean-Pierre Chevalier, 65 ans, conseiller général, ancien maire de Moulins-la-Marche, chargé de mission dans un cabinet d’expertise-comptable se présente en binôme avec Marie-Laure des Brosses, 51 ans, présidente pour la France du Mouvement Mondial des Mères, diplômée d’HEC, conseil en innovation, résidente à Moussonvilliers.

Leurs remplaçants sont Eric Quenardel, 66 ans, maire de Beaulieu jusqu’en 2014, agriculteur et éleveur retraité et Laurence Guernard, 50 ans, présidente de l’association de parents d’élèves des écoles publiques de Longny-au-Perche (primaire et collège) et aide dentaire auprès du dentiste de Tourouvre et Longny-au-Perche.

L’équipe souhaite que les habitants comprennent bien l’enjeu de ces élections et les missions du futur conseil départemental. Originalité, elle a créé un petit site internet explicatif pour cela : www.cantonales61.fr