Que faire de l'école des Beaux Arts ?

Après avoir abrité pendant 55 ans l'école des Beaux-Arts de Caen, le bâtiment va changer d'usage en revêtant un caractère privé. Toujours propriété de la Ville, il est destiné à accueillir des bureaux ou des logements, option privilégiée par la municipalité.

C'est aussi pour la Ville de Caen la possibilité d'alimenter grâce à cette vente son fonds d'investissement en direction d'autres équipements plus fonctionnels et plus adaptés à l'accueil du public.

Mais malgré les qualités architecturales remarquables de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, ses caractéristiques techniques et son état général rendent son usage collectif difficile, et sa réhabilitation coûteuse.

Deux ans après la mise en vente du bâtiment, les offres commencent à provenir de promoteurs immobiliers comme de particuliers. Reste à les départager selon le respect de l'esprit du bâtiment visible dans le projet.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire