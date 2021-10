Le bois des Aigles aux couleurs du Carnaval pour les vacances

Du 7 février au 8 mars le Bois des Aigles vit à l’heure du carnaval ! Le parc est ouvert tous les jours de 13h à 18h.



*De 13h à 14h30 : Atelier Loisirs Créatifs

“Fabrique ton masque” Plumes, peinture, paillettes… Laisse libre cours à ton imagination. (Participation de 2 €)



*15h30 : Spectacle “Le Carnaval des Oiseaux” en salle



*De 16h à 16h30 : Dans la peau du Fauconnier

Vis un instant magique en portant un oiseau au poing



*De 16h30 à 18h : Fête du déguisement

N’oublie pas de venir déguisé(e) et participe au défilé du carnaval ! Distribution de petits cadeaux et salle des jeux en bois en libre accès.



Tarifs d’entrée au parc :

10€ / adulte

6€ / enfant jusqu’à 12 ans



Renseignements au 02 32 30 62 61 ou au 06 16 51 52 97 et sur www.naturama-leboisdesaigles.fr