Washington (AFP). USA: la presse spécule sur l'imminent changement de sexe de l'ex-athlète Bruce Jenner

Bruce Jenner, champion olympique du décathlon en 1976 devenu vedette de la téléréalité et beau-père de Kim Kardashian, capte de nouveau l'attention des médias américains qui spéculent sur un changement de sexe selon eux imminent. Bruce Jenner, 65 ans, est devenu un héros national en remportant une médaille d'or assortie d'un record du monde au décathlon lors des jeux Olympiques de Montréal en 1976. Il est devenu le visage des céréales Wheaties, très populaires auprès des Américains et surnommées "le petit déjeuner des champions", avant d'essayer de capitaliser sur sa popularité en tentant sa chance au cinéma. Ses performances ont été moins brillantes que dans les stades mais il est quand même apparu dans quelques séries comme "CHiPs" ou "Ricky et la belle vie". Il a aussi participé en 2003 à l'émission de téléréalité "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !". Mais c'est par le biais de son mariage avec Kris Kardashian, en 1991, qu'il est vraiment revenu sous le feu des projecteurs: depuis 2007 la célèbre famille fait en effet l'objet d'une émission de téléréalité, dans laquelle Bruce Jenner semble parfois complètement déconcerté par le comportement de ses belles-filles Kourtney, Khloe et Kim Kardashian. Bruce Jenner a quatre enfants de deux précédents mariages, et a eu deux filles avec Kris Kardashian (Kendall et Kylie), dont il est aujourd'hui divorcé. C'est le magazine People, un intermédiaire de confiance pour les agents hollywoodiens, qui a mis le feu aux poudres cette semaine: "Bruce fait la transition pour devenir une femme", peut-on lire dans le tabloïd, qui cite "une source proche de la famille", après des semaines de spéculation. "Il est enfin heureux et sa famille l'appuie dans sa démarche. Il est vraiment bien. C'est pour cette raison que c'est le moment de faire quelque chose comme ça", ajoute le magazine. - Androgyne - La mère de Bruce Jenner, Esther Jenner, qui habite dans l'Etat rural de l'Idaho, a cependant affirmé à RadarOnline.com, qu'elle "venait d'apprendre" la nouvelle concernant la transition présumée de son fils. "Je n'ai jamais été aussi fière de Bruce pour la personne qu'il est, en tant que père, athlète olympique, et c'est un orateur extraordinaire", a dit la vieille dame de 88 ans au site internet. "Il rend les gens enthousiastes. Il a un don." Ces derniers temps l'ancien athlète a fait profil bas, avant la diffusion d'un documentaire qui doit, selon les rumeurs, rapporter tous les détails de sa transition vers le sexe féminin. Ce changement présumé a été un terreau fertile pour la presse à scandales ces derniers mois. Les supposés signes révélateurs, basés sur des photos de paparazzi prises dans les rues de Los Angeles, montrent un Bruce Jenner androgyne, avec les bras et les jambes rasés de près, des cheveux longs attachés en queue de cheval et ce qui semble être un soutien-gorge de sport porté sous un T-shirt. Fin janvier, le champion olympique a été vu sortant d'une clinique de Beverly Hills portant un bandage autour du cou, après une opération pour réduire l'apparence de sa pomme d'Adam. Cette procédure est assez commune parmi les personnes transgenres. La société américaine semble de plus en plus ouverte à la diversité des genres, comme en témoigne la légalisation du mariage homosexuel dans de nombreux Etats. Cependant, les personnes transgenres souffrent toujours "de niveaux ahurissants de discrimination et de violence", selon le GLAAD, un groupe militant pour les droits des personnes LGBT (lesbiennes, gay, bi et trans). Dans les médias, poursuit GLAAD, elles sont souvent représentées comme des victimes ou des méchants. Or, la série originale signée Amazon "Transparent", récompensée aux Golden Globes, les a montrées sous un meilleur jour. Bruce Jenner devrait annoncer dans les semaines à venir son changement de genre dans un entretien sur la chaîne ABC News, où il se confiera à la présentatrice vedette Diane Sawyer.

