Genève (AFP). Le nombre de cas d'Ebola en hausse pour la première fois en 2015

Le nombre de cas d'Ebola, répertoriés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, a augmenté au cours de la dernière semaine de janvier, soit la première hausse depuis le début de l'année, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Le bilan hebdomadaire indique une hausse dans les trois pays pour la première fois cette année. Il y a eu 124 nouveaux cas rapportés pendant cette semaine", déclare l'OMS. Trente-neuf nouveaux cas ont été enregistrés en Guinée dans la semaine achevée le 1er février contre trente la semaine précédente, cinq au Liberia contre quatre la semaine précédente, et 80 en Sierra Leone contre 65 auparavant, selon les dernières statistiques. "La résistance persistante des communautés, la progression géographique en Guinée et la large propagation en Sierra Leone, ainsi que (cette) hausse des cas montrent que la lutte (contre Ebola) se heurte encore à de sérieux défis", a ajouté l'OMS. Au total, 22.495 personnes ont contracté la maladie dans neuf pays, dont 8.981 sont mortes, selon les derniers chiffres. Tous les décès sauf 15 sont survenus dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest, les plus touchés par la fièvre hémorragique. Alors que la communauté internationale s'est mobilisée pour la lutte contre l'épidémie, la baisse du nombre de nouveaux cas ces dernières semaines avait fait apparaître un certain optimisme. Les efforts ont notamment porté sur l'instauration de procédures sûres pour les obsèques et l'inhumation des corps de malades décédés, cause d'une bonne partie des contaminations. Mais les nouveaux chiffres montrent que ces consignes peinent à être appliquées, avec des conséquences dramatiques par exemple en Guinée où l'inhumation d'un malade mort du virus Ebola a entraîné à elle seule la contamination de 11 personnes, dans une région proche de la Côte d'Ivoire, selon l'OMS. D'autres cas ont été signalés près de la frontière avec le Mali, et ce pays ainsi que le Sénégal prévoient une réunion avec les autorités guinéennes pour renforcer la coopération. La Guinée a répertorié 2.975 contaminations et 1.944 cas mortels, selon les derniers chiffres. La situation au Liberia, pays gravement touché avec un total de 8.745 cas, dont 3.746 mortels, est désormais sous contrôle, selon l'OMS. Mais l'organisation exprime son inquiétude concernant la situation en Sierra Leone, pays qui compte le plus de cas avec 10.740 personnes contaminées, et 3.276 décès. L'OMS s'inquiète d'une "propagation intense" dans l'ouest du pays. La ville de Freetown a fait état de 22 nouveaux cas la semaine dernière, contre 20 la semaine précédente, et le district voisin de Port Loko a vu de son côté 36 nouveaux cas contre six la semaine précédente, selon la même source. La situation est loin d'être sous contrôle dans ce pays, avec 12 morts la semaine dernière hors des centres d'isolement sanitaire mis en place pour Ebola, ainsi qu'avec 11 cas connus d'inhumations sans que les procédures recommandées soient respectées, indique l'OMS.

