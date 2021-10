La biscuiterie Jeannette prépare son grand retour

Une grande partie des anciens salariés de la biscuiterie caennaise et le responsable syndical CGT Franck Mérouze étaient aujourd'hui, comme toutes les deux semaines, réunis autour de Georges Viana, repreneur de la marque, dans ses bureaux provisoires de la pépinière Plug n'Work, à Colombelles. Au menu : "l'état d'avancement du projet : les sites que l'on est en train de visiter, notre ligne de production technique, la campagne de financement participatif à venir... Y a toujours quelque chose de nouveau. Pas de scoop, mais des tas de petites avancées, de nouveaux fournisseurs qui se font connaître, des rencontres, des questions qui sont soulevées", énumère Georges Viana. "On fait tout pour relancer l'entreprise. Je veux montrer que je poursuis le travail et que je suis aligné sur la même stratégie." Une stratégie qui s'affine petit à petit vers un positionnement haut de gamme, et des débouchés, à terme, bien au-delà des frontières normandes.

Dès ce mois de février, le directeur rencontrera individuellement les anciens salariés et devra créer une équipe selon les compétences de chacun. "Ce projet industriel est complètement nouveau, on repart à zéro", relève ainsi Franck Mérouze, responsable syndical CGT. "Les anciens salariés doivent être prêts à recommencer, à faire preuve de davantage de polyvalence."

Après 345 jours d'occupation de l'usine, finalement désertée la semaine dernière, les anciens salariés sont prêts à relever le défi, à l'image de Joël Varin, ancien responsable de ligne pâtissière :

Objectif de Georges Viana : disposer "dans l'idéal" de locaux pour la biscuiterie d'ici mars, pour pouvoir redémarrer l'activité en septembre. En attendant, une nouvelle campagne de financement participatif devrait être lancée ce mois de février. La dernière a permis de récolter plus de 100 000 euros de fonds.