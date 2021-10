Départementales 2015 dans la Manche, moins de candidats sur Cherbourg 3 (8/27)

C'est le canton de Cherbourg qui semble "le plus calme" des 3 cantons de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Un calme tout à fait relatif quand on regarde le nombre de binômes déjà présents. C'est aussi le canton sur lequel sont présents le plus de membres du conseil municipal.