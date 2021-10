Amman (AFP). La Jordanie exécute deux jihadistes après le meurtre de son pilote brûlé vif par l'EI

Amman, qui avait promis une réponse "terrible" après le meurtre d'un pilote jordanien par le groupe Etat islamique (EI), a procédé à l'exécution mercredi à l'aube de deux jihadistes condamnés à mort, dont une Irakienne réclamée par l'EI. Sajida al-Rishawi, condamnée à mort pour sa participation à des attentats meurtriers en 2005 à Amman, et un autre Irakien, Ziad Karbouli, un responsable d'Al-Qaïda, ont été exécutés à 04H00 locales (02H00 GMT), a dit à l'AFP le porte-parole du gouvernement, Mohammad Momani. Après le franchissement par l'organisation jihadiste d'un nouveau palier dans l'horreur en diffusant une vidéo dans laquelle le pilote de 26 ans est brûlé vif dans une cage, un responsable la sécurité jordanienne avait indiqué la veille que des prisonniers jihadistes seraient pendus à l'aube. "Un groupe de jihadistes condamnés à mort seront exécutés, à commencer par Sajida al-Rishawi", avait précisé ce responsable sous couvert de l'anonymat. L'EI avait dit ces derniers jours qu'il laisserait la vie sauve au soldat Maaz al-Kassasbeh si Amman relâchait l'Irakienne mais les autorités jordaniennes réclamaient d'abord des preuves de vie de leur pilote. Sajida al-Rishawi est une kamikaze irakienne condamnée à mort en Jordanie pour des attentats perpétrés en 2005 dans la capitale jordanienne. Agée de 44 ans, elle était détenue dans une prison jordanienne depuis sa condamnation à mort en septembre 2006. Quelques heures après avoir condamné la "barbarie" des jihadistes, le président américain Barack Obama, dont le pays mène une coalition internationale en guerre contre l'EI en Syrie et en Irak, a reçu le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche. "Le président et le roi Abdallah ont réaffirmé que l'abominable meurtre de ce courageux Jordanien ne servira qu'à renforcer la détermination de la communauté internationale à détruire l'EI", a déclaré un porte-parole officiel américain, à l'issue de cette entrevue. La diffusion de cette vidéo aux images insoutenables est intervenue trois jours après l'annonce de l'exécution d'un otage japonais, décapité une semaine après la mort dans les mêmes circonstances d'un autre prisonnier ressortissant de ce pays. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié cette exécution d'"ignoble et impardonnable". Sur les images de la vidéo, un homme présenté comme Kassasbeh, en tenue orange, est enfermé dans une grande cage en métal. Un homme masqué et armé, présenté comme un "émir d'une région bombardée par la coalition des croisés", prend une torche et met le feu à de l'essence. Les flammes se propagent jusqu'à la cage et le supplicié se transforme vite en une boule de feu. Kassasbeh, un sous-lieutenant de 26 ans, avait été capturé fin décembre par l'EI après le crash de son avion en Syrie où son appareil participait aux frappes de la coalition internationale. "Celui qui doutait de la barbarie de l'organisation EI, en voici la preuve () et celui qui doutait de l'unité des Jordaniens, on lui prouvera le contraire", avait déclaré mardi le ministre jordanien de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Momani. - 'Soutien sans faille' à la Jordanie - Juste après la diffusion de la vidéo, la télévision officielle jordanienne a affirmé que cette exécution remontait au 3 janvier, une déclaration semblant indiquer qu'Amman était déjà au courant de la mort du pilote. Le ministère des Affaires religieuses a demandé aux Jordaniens de prier mercredi pour le pilote dans toutes les mosquées du pays. "Cette organisation (de l'EI) semble ne s'intéresser qu'à la mort et à la destruction", a déclaré M. Obama, appelant à redoubler de "détermination" pour lutter contre les jihadistes.

