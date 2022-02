Les sorties ciné de ce mercredi 29 décembre.

Love, et autres drogues

A New York, dans les années 1990, un commercial séduisant use de ses charmes pour vendre des produits pharmaceutiques. Jusqu'à ce qu'il rencontre Maggie, jolie jeune femme, peu encline à l'engagement car atteinte de la maladie de Parkinson.

Love, et autres drogues avec Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, tout deux nominées dans de nombreuses cérémonies du cinéma américain.

Bas-fonds

Isild Le Besco reprend la caméra pour raconter l'errance de trois jeunes femmes après un braquage meurtrier.



Rendez-vous l'été prochain

Pour son passage derrière la caméra, Philip Seymour Hoffman s'amuse à suivre un chauffeur de limousine timide qui espère tenir sa promesse de balade en bateau avancée à une jeune femme.

De silence et d'amour

Surfant sur la vague de Des hommes et des dieux, ce documentaire pénètre l'austérité du monastère de la Très Sainte Trinité de Notting Hill à Londres, foyer de l'Ordre des Carmélites, le temps d'une année