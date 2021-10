PARIS (AFP). Sondage: Marine Le Pen en tête du 1er tour en 2017, battue au second

Marine Le Pen, présidente du FN, arriverait en tête du premier tour de la présidentielle de 2017 mais serait battue au second tour quelle que soit la configuration des principaux candidats présents face à elle, selon un sondage CSA pour RTL publié vendredi. Selon ce sondage, Manuel Valls obtiendrait par ailleurs des scores plus élevés que François Hollande, quel que soit le cas de figure. Dans l'hypothèse où François Hollande et Nicolas Sarkozy seraient candidats, la présidente du Front national obtiendrait 29% des voix, contre 19% pour l'actuel chef de l'Etat et 22,5% pour son prédécesseur. Face à M. Hollande (18%) et Alain Juppé (22%), le score de Mme Le Pen atteindrait 32%, selon ce sondage. Face à Manuel Valls (22,5) et Nicolas Sarkozy (21,5), la dirigeante d'extrême droite recevrait 29% des suffrages. Enfin, elle obtiendrait 33% si elle était opposée au premier tour à M. Valls (21%) et Alain Juppé (19%) Mme Le Pen serait par contre battue au second tour, quel que soit le candidat. Face au président de la République, elle recueillerait 49%, contre 51%. M. Valls la battrait largement, 60% à 40%. A droite, MM. Juppé et Sarkozy gagneraient largement en cas de duel au second tour face à Marine Le Pen, avec 62% pour le premier et 57% pour le second. Sondage réalisé sur internet (questionnaire auto-administré) du 27 au 29 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 1.014 personnes représentatif de la population de plus de 18 ans (méthode des quotas).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire