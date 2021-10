Athènes (AFP). Les Grecs aux urnes pour les législatives, Syriza favori

Les Grecs ont commencé à voter dimanche à pour des élections législatives qui pourraient porter au pouvoir le parti anti-austérité Syriza, mus à la fois par l'idée de regagner un peu de souveraineté face aux créanciers du pays, et par le sentiment de ne plus avoir grand-chose à perdre. "L'avenir commun de l'Europe n'est pas celui de l'austérité", a déclaré dimanche à Athènes Alexis Tsipras, leader du parti de gauche radicale grec Syriza après avoir voté aux législatives dans son quartier de Kypseli, au milieu d'une foire de micros et de caméras de tous les pays "Aujourd'hui, a-t-il lancé également, les Grecs sont appelés à faire l'ultime pas pour le retour de l'espoir, la fin de la peur". "Nous allons décider si demain la troïka reviendra en Grèce pour mettre en ?uvre les mesures que Samaras (le Premier ministre conservateur, ndlr) a décidées, ou si demain notre pays se lancera dans une négociation difficile pour le retour de la dignité". Les ultimes sondages annoncent une victoire de Syriza avec 2,9 à 6,7 points d'avance sur Nouvelle Démocratie (ND), le parti du Premier ministre conservateur Antonis Samaras. Son gouvernement de coalition (avec les socialistes du Pasok) a accepté depuis 2012 presque toutes les réformes ordonnées par la troïka des créanciers (UE-BCE-FMI) en échange de 240 milliards d'euros prêtés à la Grèce depuis 2010 pour assurer sa survie. Certaines réformes commencent à porter leurs fruits, mais au quotidien, les Grecs s'intéressent moins à l'incursion réussie sur les marchés de dette obligataire en avril dernier qu'à un chômage encore à plus de 25%, ou à leur salaire souvent divisé par deux depuis la crise. M. Samaras a ses partisans quand il appelle les Grecs à ne pas jeter l'éponge à quelques semaines de la fin des programmes d'aide. Mais davantage encore semblent préférer entendre Alexis Tsipras lancer qu'en cas de majorité absolue pour Syriza dimanche, "il n'y aura plus de troïka" lundi. Les électeurs du bureau de vote de Néa Smyrni, au sud d'Athènes, arrivés dès l'ouverture à 07h00, traduisaient la difficulté du choix. Anna, ex-professeur en retraite de 65 ans, disait ainsi ressentir "une grande insécurité", être "effrayée par Syriza" et s'apprêtait à voter pour ND, mais "sans trop savoir ce qui est le mieux". Même incertitude pour Elli, une étudiante de 20 ans, qui a voté au contraire Syriza dans l'espoir "d'une meilleure situation pour l'Europe". Mais elle est restée indécise jusqu'au bout car elle "craignait qu'une victoire de Syriza n'entraîne le pays au défaut de paiement". L'élection grecque donne en tout cas de l'espoir aux autres partis de gauche radicale européens, comme Podemos en Espagne, ou le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon en France. Les partenaires de la Grèce dans l'UE, après avoir montré de l'inquiétude, ont pris le parti de rester calmes en attendant le résultat. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 17H00 GMT et les premières estimations sont attendues à la même heure. - Majorité absolue? - "La population grecque va choisir de manière libre et indépendante la voie à suivre. Je suis sûre que nous trouverons tranquillement des solutions", a déclaré vendredi la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays a régulièrement exaspéré les Grecs par ses rappels à l'ordre. Syriza espère la majorité absolue, grâce au bonus de 50 sièges (sur 300) attribué d'office au vainqueur. Pour cela néanmoins, il lui faudrait à la fois 36% des suffrages -- échelle haute des estimations -- et que 12% des électeurs votent pour des partis qui n'entreront pas au parlement car ils auront récolté moins de 3% chacun. Mission difficile. Il est plus probable que Syriza ait à s'allier avec des partis comme "La Rivière", nouveau venu de centre-gauche crédité de 5 à 6% des sondages et qui est parvenu à faire entrer deux députés (sur 21 élus grecs) au Parlement européen en mai pour sa première apparition. Autre partenaire possible, s'il atteint les 3%, le mouvement souverainiste des Grecs indépendants. Le score du parti d'inspiration néonazie Aube Dorée constitue aussi un enjeu du scrutin. Malgré le procès qui attend des dizaines de ses membres, pour "appartenance à une organisation criminelle", et l'incarcération de sept de ses 16 députés, dont les chefs du parti, Aube dorée pourrait rester dimanche la troisième formation politique du pays.

