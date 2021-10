Ryad (AFP). Arabie: chefs d'Etat et dirigeants à Ryad pour rencontrer le nouveau roi

Chefs d'Etat et dirigeants du monde entier arrivaient samedi en Arabie saoudite après la mort d'Abdallah pour présenter leurs condoléances au nouveau roi de la première puissance pétrolière mondiale, Salmane, que le président américain rencontrera mardi. Barack Obama écourtera son déplacement officiel en Inde, qu'il entame dimanche, faisant une croix sur une visite au Taj Mahal pour rallier Ryad. Vendredi, le président américain avait salué en Abdallah un homme "sincère" et "courageux", et en l'Arabie un partenaire "précieux". L'alliance stratégique entre ces deux pays remonte à 1945 et s'est de nouveau matérialisée lorsque le royaume saoudien a rejoint l'an dernier la coalition anti-jihadistes menée par Washington. Des dirigeants d'autres pays de la coalition, comme le Premier ministre britannique David Cameron et le président français François Hollande, étaient attendus samedi à Ryad, où le chef de la diplomatie iranienne a été accueilli par des dirigeants saoudiens à sa descente d'avion. Mohammad Javad Zarif effectue là une visite rare pour un responsable de la République islamique chiite chez son grand rival régional sunnite, même si les relations entre ces deux poids lourds du Moyen-Orient se sont récemment quelque peu réchauffées. Nombreux sont les dignitaires étrangers qui n'ont pu assister aux funérailles d'Abdallah, organisées vendredi à Ryad quelques heures après sa mort à environ 90 ans, à l'hôpital où il avait été admis trois semaines auparavant pour une pneumonie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, le président soudanais Omar el-Béchir et des chefs d'Etat du Golfe ont toutefois eu le temps de faire le voyage pour une cérémonie funéraire sans apparat. La dépouille d'Abdallah a été enterrée dans un cimetière public sous une modeste pierre tombale. - Allégeance - Les présidents palestinien Mahmoud Abbas et irakien Fouad Massoum ont rallié Ryad après ces funérailles alors que le chef d'Etat du Gabon Ali Bongo Ondimba a été un des premiers à arriver samedi, suivi d'autres dignitaires africains, selon les médias officiels. Le nouveau souverain, âgé de 79 ans et qui souffre de problèmes de santé, a reçu vendredi l'allégeance symbolique des Saoudiens, comme le veut la tradition. Le prince héritier Moqren était à ses côtés, se faisant lui aussi baiser la main par des centaines de sujets venus jurer "obéissance et fidélité". Des cérémonies de deuil sont prévues samedi et dimanche soir dans un autre palais, selon les médias officiels. Dans son premier discours en qualité de roi, Salmane a affirmé vendredi qu'il maintiendrait le cap fixé par son défunt demi-frère. Le royaume ultra-conservateur sunnite, berceau de l'islam et gardien des deux principaux lieux saints musulmans (La Mecque et Médine), est le premier exportateur de pétrole au monde et un acteur clé au Moyen-Orient, resté à l'abri des bouleversements qui ont secoué la région depuis 2011. La première décision du nouveau roi a été de nommer son neveu et ministre de l'Intérieur Mohammed ben Nayef, 55 ans, comme futur prince héritier, deuxième dans l'ordre de succession.

