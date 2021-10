Melbourne (AFP). Tennis: Federer éliminé au 3e tour de l'Open d'Australie

Roger Federer a été éliminé dès le troisième tour de l'Open d'Australie par l'Italien Andreas Seppi, 46e mondial qui ne l'avait encore jamais battu, en quatre sets 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/5), vendredi à Melbourne. C'est la première fois depuis 2001 que N.2 mondial s'incline avant les huitièmes de finale à Melbourne où il a été titré quatre fois en 2004, 2006, 2007 et 2010. Mais il y a quatorze ans, le Suisse n'était pas la star qu'il est aujourd'hui et n'avait pas encore remporté un seul de ses dix-sept titres en Grand Chelem, record absolu chez les messieurs. C'est seulement la deuxième fois en dix ans qu'il ne passe pas au moins trois tours dans un "Majeur". La dernière de ses grandes déconvenues, le Suisse l'avait vécue au deuxième tour de Wimbledon en 2013, année noire pour lui, lorsqu'il s'était incliné face à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky. Sa défaite est d'autant plus inattendue que Seppi ne lui avait pris qu'un set lors de leurs dix précédentes confrontations, à Doha en quarts de finale en 2012. Mais, de proie favorite du Suisse, Seppi s'est mué en prédateur agressant Federer par sa longueur de balle et ses passing-shots dévastateurs. C'est d'ailleurs sur un passing en coup droit un peu chanceux que l'Italien a bouclé la rencontre. Seppi, surpris que la balle atterrisse dans le court, cherchait simplement à la toucher, selon ses dires. "Je ne sais pas trop comment j'ai fait", a reconnu le 46e mondial qui, après dix défaites consécutives contre Federer, voulait seulement "prendre du plaisir" devant le public de la Rod Laver Arena. Il a fait bien mieux que cela, pratiquant un tennis de haut niveau, pour venger son compatriote Marco Bolelli qui avait déjà un peu usé Federer au tour précédent en lui prenant un set. Pas assez tranchant, un peu trop fébrile sur son service (9 doubles fautes), Federer a manqué trop d'occasions, comme en témoigne ces trois balles de break ratées (7 au total) dans le premier set. Chose rare, il a mené 4-1 dans le tie break de la deuxième manche sans réussir à finir, permettant à l'Italien d'entrevoir une victoire inespérée. Après un sursaut d'orgueil dans la troisième manche, Federer a été poussé dans ses retranchements. Seppi n'a jamais relâché la pression, voyant son travail récompensé par ce passing venu d'une autre planète. En 8es de finale, Seppi affrontera l'Australien Nick Kyrgios ou le Tunisien Malek Jaziri.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire