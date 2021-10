A Caen, le téléphone remplace aussi le ticket de stationnement

Caen n'est pas pour rien une ville pionière en matière de développement de la technologie NFC en France. Nouvelle illustration avec le lancement d'une nouvelle application mobile qui facilite le quotidien pour les clients horaires des parkings payants du centre-ville de Caen. Emmanuel Jamin, en charge du développement chez Orange, explique comment marche l'application Simply Pass...





Emmanuel Jamin, Orange, au sujet de Simply Pass Impossible de lire le son.

Pour l'heure, cette application ne fonctionne que dans les parkings Vinci de Caen. A terme, l'objectif d'Orange et de la répandre partout en France et de pouvoir payer directement à la borne de sortie, toujours avec son téléphone portable et à l'aide de la technologie NFC.