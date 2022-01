Vigilance Orange en Basse-Normandie : 3ème jour

Extraits bulletin de vigilance Météo France du 19 décembre à 10h00

Le prochain est prévu à 13h00

Type de phénomène



Neige-Verglas

Phénomène en cours.

Fin de phénomène prévu le Dimanche 19 Décembre 2010 à 15h00

Localisation



Maintien de suivi pour :

Calvados (14), Manche (50), Orne (61)

Fin de suivi pour :

Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), Mayenne (53), Sarthe (72)

Description



Qualification du phénomène :

Nouvel épisode neigeux plus significatif que le précédent entraînant des cumuls de neige importants et nécessitant une vigilance particulière.

Faits nouveaux :

La pluie a gagné les départements bretons, la Mayenne et la Sarthe où la vigilance orange est levée; elle aborde le sud de la Manche et de l'Orne.

Pour les régions plus au nord, la prévision neigeuse est confirmée.

Situation actuelle et données observées :

Les températures se radoucissent sur la Bretagne, la Mayenne, la Sarthe où la pluie a remplacé la neige. Sur la Basse-Normandie, elles restent faiblement négatives et les chutes de neige se poursuivent..

On a observé pour l'instant de 2 à 5cm en moyenne pour cet épisode, avec par endroits 5 à 10 cm sur le nord de la Mayenne et de la Sarthe, ainsi que sur la Basse-Normandie.



Evolution prévue :

La pluie continue sa progression vers le nord, remplaçant assez rapidement la neige.

Pour la fin de matinée et le début d'après-midi, on attend encore 3 à 6 cm de neige supplémentaires en moyenne sur la Basse-Normandie, puis les précipitations s'estomperont en cours d'après-midi.

A noter que cette neige sera lourde et collante et s'ajoutera à un manteau neigeux qui atteint déjà par endroits 15 à 20 cm; le poids de cette neige sur les toitures à faible pente sera donc à surveiller.